Un adolescent inculpé après avoir poignardé une jeune fille à Londres

La police avait été alertée mercredi matin, au moment du drame, mais malgré l’intervention rapide des secours, l’adolescente n’avait pu être ranimée. Son décès avait été constaté sur place. Le suspect avait été arrêté un peu plus d’une heure après les faits. Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont retrouvé jeudi un couteau.

«Elianne avait seulement 15 ans, et sa vie devant elle, avec des espoirs et des rêves. Tous ces rêves ont été détruits», a dit sa famille dans un communiqué. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a promis mercredi de «continuer à travailler jour et nuit pour mettre fin au fléau de la délinquance à l’arme blanche dans notre ville».