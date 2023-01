Genève: Ado touchée par les feux d’artifice des ultras sédunois

Clubs «impuissants», selon le président du FC Sion

Ce qui est survenu dimanche au stade de Genève, «c’est de la folie, les fusées ricochaient sur le toit, ça pouvait tomber sur quelqu’un», rembobine Christian Constantin, le boss du FC Sion. Lequel juge cependant le problème ingérable pour les clubs, faute de moyens. Ainsi, face à la masse de supporters, les fouilles à l’entrée restent sommaires. «Tant qu’on n’aura pas des détecteurs ou des chiens, comme dans les aéroports, ce sera difficile», argumente le président sédunois. Ce dernier évoque ainsi des fumigènes cachés dans les endroits les plus intimes de certains fans, ou du matériel dissimulé à l’avance dans des canalisations du stade «que nous ne sommes pas en capacité de sécuriser toute la semaine.» Autre souci: une répression peu efficace, d’après Christian Constantin. «Il faut de vrais moyens de représailles, par exemple des peines immédiates pour les fauteurs de trouble; si ça vient des mois plus tard, ça ne sert plus à grand-chose.»