Etats-Unis – Ado tuée par une balle perdue: le père veut la «prison» pour les policiers

États-Unis : Ado tuée par une balle perdue: le père veut la «prison» pour les policiers

Le père d’une adolescente de 14 ans tuée par une balle perdue près de Los Angeles lors d’une intervention de la police dans un magasin a demandé mardi à ce que les agents impliqués aillent «tous en prison».

Ricochet

Selon les vidéos de caméras embarquées rendues publiques, l’un des policiers a presque immédiatement ouvert le feu à trois reprises sur le suspect à l’aide d’un fusil, le touchant mortellement. Valentina et sa mère se trouvaient dans une cabine d’essayage de l’autre côté d’un mur situé directement derrière le suspect abattu. Selon la police, qui a ouvert une enquête, l’adolescente aurait été frappée par une balle qui a ricoché sur le sol et a traversé le mur de la cabine.

Les parents de Valentina étaient flanqués mardi par leurs avocats, dont Ben Crump, spécialisé dans les décès impliquant des policiers et qui a notamment défendu les familles de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, avait présenté ses excuses à la famille et s’est engagé à faire toute la lumière «sur les circonstances qui ont mené à cette tragédie».