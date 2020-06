Logiciel

Adobe enterre déjà Flash Player

L’entreprise américaine recommande de se débarrasser de son lecteur multimédia avant sa fin de vie en fin d’année.

Elle a mis à disposition des modes d’emploi pour s’en débarrasser sur Windows et macOS. Passé la date butoir, les contenus au format Flash, technologie dépassée par les nouveaux formats HTML5, WebGL et WebAssembly, ne pourront plus être exécutés dans Adobe Flash Player. Son éditeur cessera aussi de fournir des mises à jour pour le logiciel et supprimera de son site les pages permettant de le télécharger, a-t-il fait savoir.