Namibie : Adolf Hitler remporte l’élection avec 85% des voix

Un homme politique du nom du dictateur nazi a été élu en Namibie. Mais il n'a «aucune intention de dominer le monde», assure-t-il.

Il s'appelle Adolf Hitler, est âgé de 54 ans, et il vient de remporter une élection avec 85% des suffrages. Non, il ne s'agit pas d'un triste remake de l'épouvantable ascension du parti nazi dans les années 30, mais bien d'une élection démocratique... en 2020. «L'événement» a eu lieu en Namibie, où Adolf Hitler Uunona, de son nom complet, a été élu lors d'un scrutin régional sous l'étiquette du parti SWAPO, qui dirige la Namibie depuis 20 ans.

Forcément, le patronyme et prénom de cet homme politique namibien peuvent laisser circonspect en Europe, où le nom Hitler, voire même le prénom Adolf, sont dans l'imaginaire collectif des synonymes de barbarie, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Le Namibien l'assure, il n'a pourtant «aucune intention de dominer le monde, et rien à voir avec l'idéologie nazie».