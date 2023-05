Gouvernement: Adolf Ogi estime qu’il faut réformer le Conseil fédéral

Au Schilthorn pour résoudre les conflits

Adolf Ogi raconte par ailleurs une anecdote amusante sur la collégialité au sein du Conseil fédéral, son cheval de bataille. Selon lui, les discussions autour d’un budget étant très tendues, il a emmené un jour tous ses camarades au Schilthorn. «Lors des séances, chacun est seul derrière un petit pupitre et se cache derrière une montagne de dossier. Du point de vue de la dynamique de groupe, c’est la pire des choses qui soit», explique-t-il. «Une fois en haut, j’ai dit: ‘’Voilà, nous allons négocier pendant 50 minutes, puis il y aura une pause de 10 minutes. Et nous ne redescendrons pas tant que nous n’aurons pas finalisé le budget’’». Et d’encourager ses collègues à admirer les montagnes: «Le paysage était là avant que nous y soyons! Et il y sera toujours quand nous ne serons plus là. Voilà qui incite à l’humilité», raconte-t-il. Du coup le budget a été finalisé. Et ensuite, à chaque dispute au sein du collège, l’ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss criait: «Schilthorn! Schilthorn!» s’amuse-t-il.