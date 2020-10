Adoptez le «trigger cleaning», pour un intérieur toujours propre et bien rangé

Qui ne rêve pas d’un intérieur plus propre et mieux rangé sans avoir le sentiment de se démener pour y arriver? C’est désormais possible avec le «trigger cleaning» («nettoyage à gâchette»).

Le «trigger cleaning» consiste à associer vos propres habitudes à de nouvelles habitudes que vous aimeriez bien prendre. L’idée émane de James Clear, un auteur américain pour qui l’habitude est une seconde nature. Dans son livre Atomic Habits, il explique un concept qu’il appelle «habit stacking» («l’empilement d’habitude»).

Son idée est aussi simple qu’efficace: on prend une habitude déjà existante, comme le brossage de dents, et on l’associe à une habitude qu’on aimerait prendre, par exemple nettoyer régulièrement le lavabo. L’objectif du «habit stacking» est de nettoyer systématiquement le lavabo après s’être brossé les dents. De cette manière, votre intérieur sera toujours plus ou moins propre, sans que vous ayez à trop vous démener.

Reconnaître les éléments déclencheurs

Selon James Clear, il existe cinq éléments déclencheurs auxquels on peut associer une nouvelle habitude: le temps, le lieu, une activité, un état émotionnel et d’autres personnes. Le temps, le lieu et l’activité en cours sont des amorces parfaites pour le «trigger cleaning». Dans l’idéal absolu, vous aurez un appartement plus propre sans avoir à vous consacrer expressément au nettoyage. Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples d’habitudes qui se laissent facilement combiner.

Nettoyez les toilettes après le premier passage

Les toilettes sont idéales pour démarrer avec le «trigger cleaning». Unsplash

En fait, c’est très facile: chaque fois que vous vous rendez aux toilettes pour la première fois, le matin (les amorces sont à la fois le temps, le lieu et les activités), vous pouvez, une fois que vous avez fait vos besoins, verser un peu de savon ou de produit nettoyant dans les toilettes et passer la brosse WC. Vous démarrerez chaque journée avec des toilettes bien propres et vous n’aurez plus à frotter autant le jour du grand nettoyage.

Videz toutes les poubelles quand vous sortez un sac

Quand vous sortez un sac-poubelle, prenez l’habitude de vider systématiquement toutes les poubelles de votre appartement. Getty Images

Chaque fois que votre sac-poubelle commence à se remplir, prenez l’habitude de vider également toutes les autres poubelles de votre appartement ou de votre maison, c’est-à-dire celle de la salle de bains et éventuellement celles de la chambre à coucher ou du salon.

Mettez une machine à laver en route pendant que vous vous faites un café/thé

Il faut un certain temps pour faire chauffer de l’eau dans votre bouilloire ou pour vous préparer un café. Pourquoi ne pas faire quelque chose de productif pendant ce temps? Unsplash

Quand on se prépare un café ou un thé, il faut toujours attendre un peu qu’il soit prêt. Profitez de ce moment pour lancer une lessive. Et si vous vous faites un café plusieurs fois par jour, vous pouvez en profiter pour accrocher le linge lors de la préparation de la deuxième tasse du jour ou le ranger, si vous avez un sèche-linge.

Rangez votre bureau avant d’éteindre la lampe.

La question de savoir si l’ordre est propice ou non à la créativité est discutable. Si vous vous sentez mieux avec un bureau bien rangé, c’est une bonne raison pour prendre l’habitude de faire du «trigger cleaning». Unsplash

Ranger le bureau est un bon moyen pour repousser le moment où l’on commence à travailler. Pour éviter ce genre de procrastination, vous pouvez prendre l’habitude de le faire le soir. Chaque fois que vous êtes sur le point d’éteindre votre lampe de bureau, rangez votre bureau juste avant. Il n’a pas besoin d’être vide et stérile, mais au moins rangé.

Remettez le salon dans son «état d’origine», quand vous éteignez la télévision

Pour que vous puissiez démarrer avec un salon «tout frais» le matin, remettez la vaisselle dans la cuisine ou les livres sur l’étagère dès que vous éteignez la télévision le soir. Unsplash

La tentation d’éteindre simplement la télévision et d’aller tout de suite au lit est grande. Or le matin, vous devrez enlever des restes de chips de votre canapé, laver une vieille tasse de café et renverserez peut-être par-dessus le marché le dissolvant à ongles que vous aurez laissé traîner la veille au soir. Essayez plutôt de prendre l’habitude de remettre, chaque soir, le salon dans son état d’origine en mettant la tasse dans la cuisine, le dissolvant à ongles dans la salle de bains et les miettes de chips dans la poubelle.