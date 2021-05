Genève : Ados à vélo pour la bonne cause: les mollets et le moral vont bien

1 / 5 Yoan Chambaz, Ambroise Maréchal et François Pengg (Félix Yusupov est caché par Yoan), lors de la seule étape ensoleillée de la semaine, samedi dans les Grisons, entre Coire et Disentis. Matthias Pengg Matthias Pengg Matthias Pengg

Déjà 750 kilomètre parcourus à la force du mollet, mais Ambroise, Félix, François et Yoan ont toujours le même entrain et les mêmes espoirs. Profitant de leurs excellentes notes et de la possibilité d’effectuer un extra muros, les quatre collégiens genevois, qui préparent une maturité bilingue français-allemand, se sont lancés le 26 avril dernier dans un tour de Suisse à vélo. Ils ambitionnent de traverser tous les cantons. La Route des 26 allie joies de la découverte et noble cause. En effet, leur périple vise aussi à lever des fonds en faveur de l’association Rêves Suisse, qui aide des enfants et des adolescents atteints de maladie ou de handicap à réaliser leurs désirs. 6650 francs ont déjà été récoltés.

Pour l’heure, le plan de route est respecté. Après avoir longé le Jura, pédalé dans le nord du pays, puis bifurqué sur Saint-Gall et les Grisons, le quatuor entrera au Tessin ce lundi. «Les mollets tiennent, même si cette dernière semaine, avec la pluie, ça n’a pas toujours été top pour le moral. Mais on est très unis et heureux», sourit Félix. D’autant plus que les rencontres sont belles, sur le chemin comme lors des haltes de nuit. «Les gens sont super aimables, relève l’adolescent âgé de 16 ans. Ils nous soutiennent et parfois, ils nous donnent des conseils pour certains itinéraires. On échange beaucoup, ce qui nous permet aussi de présenter l’association Rêves Suisse, peu connue en terres alémaniques».