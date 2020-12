Assise face à la police, le visage sale et blessé, Leah (Sarah Pidgeon) semble complètement secouée. Elle commence à raconter comment, à la suite du crash d’un avion, elle a échoué sur une île avec une poignée d’autres adolescentes. Ainsi commence «The Wilds», série à la sauce «Lost» créée par Sarah Streicher, qui débarque ce vendredi 11 décembre sur Amazon Prime . La plateforme a décrit sa nouvelle production comme une série «à mi-chemin entre un drame survivaliste et une soirée pyjama dystopique».

Dans le second épisode, c’est Rachel (Reign Edwards), jeune athlète professionnelle coincée sur l’île avec sa soeur, qui raconte son histoire à la police. Plus les minutes passent, plus les héroïnes intriguent et se dévoilent tandis que certains secrets s’épaississent.