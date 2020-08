États-Unis Adoubé par les républicains, Trump accuse les démocrates de fraude

Selon le président américain, qui vient d’être officiellement investi par le parti républicain, ses rivaux démocrates voudraient «voler» la présidentielle.

Officiellement investi par le parti républicain, Donald Trump a lancé lundi sa campagne pour un second mandat en accusant les démocrates de vouloir «voler» l’élection présidentielle à venir.

Pour galvaniser sa base électorale, il agite depuis plusieurs semaines, sans éléments tangibles à l’appui, le spectre de fraudes liées au vote par correspondance qui occupera une place plus importante cette année en raison du coronavirus.

Réunis à Charlotte, les quelque 300 délégués du «Grand Old Party» représentant les 50 États américains ont, sans surprise, désigné l’ancien homme d’affaires comme leur candidat.

«Je me suis senti obligé de venir en Caroline du Nord», a-t-il expliqué. «Nous avons fait cela par respect pour la Caroline du Nord et je pense que vous vous en souviendrez le 3 novembre», a-t-il ajouté, soulignant que son adversaire, lui, ne s’était pas rendu à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Cette grand-messe du parti républicain, comme son pendant démocrate qui vient de s’achever, sera, à l’exception de cette première journée, majoritairement virtuelle pour cause de pandémie.

«Quatre ans de plus»

Le vice-président Mike Pence a également été à nouveau désigné par son parti comme candidat à la vice-présidence. «L’Amérique a besoin de quatre ans de plus de Donald Trump à la Maison Blanche», a-t-il lancé lors d’une brève allocution.

«J’ai entendu la semaine dernière que la démocratie était en jeu», a-t-il lancé, en référence à une expression plusieurs fois utilisée par les démocrates lors de leur convention. «Mais nous savons tous que l’économie est en jeu, la loi et l’ordre sont en jeu».

Selon son équipe de campagne, Donald Trump souhaite une convention «très optimiste et gaie». Mais les premiers propos du président américain à Charlotte, évoquant la possible «mort du rêve américain» si les démocrates l’emportaient, ont d’entrée donné une tonalité plus sombre.