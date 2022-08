Football: Adrian Ursea: «Le FC Sion peut-il mettre Balotelli en valeur?»

Adrian Ursea connaît bien Mario Balotelli pour l’avoir côtoyé pendant deux ans. AFP

Mario Balotelli à Sion? Le fantasme est devenu réalité. L’attaquant italien de 32 ans vient en effet de s’engager avec le club sédunois. Un transfert chic et choc, mais qui pose malgré tout certaines questions. Comment le gérer? Comment le mettre en valeur? Comment faire en sorte que le coup du siècle soit une réussite?

Pour le savoir, on a contacté Adrian Ursea, l’entraîneur roumain passé par Servette et NE Xamax (notamment), et qui a été l’assistant de Lucien Favre à Nice (de 2016 à 2018), quand Balotelli portait le maillot du «Gym».

Adrian Ursea, Mario Balotelli vous a-t-il demandé conseil avant de s’engager avec le FC Sion?

Non, il ne m’a pas appelé. Vous savez, ces joueurs, à leur niveau, ils font leur choix tout seuls, avec éventuellement l’avis de leurs conseillers.

Qu’est-ce que ce transfert vous inspire?

C’est une sacrée pêche pour le FC Sion. Maintenant, je me pose certaines questions.

C’est-à-dire?

Je sais ce que représente Balotelli pour un club. Il va faire vendre des maillots, attirer le focus sur le club, et tout et tout… Mais je suis très circonspect par rapport à ce que le FC Sion peut lui apporter. Je lance un pavé dans la mare: à mon avis, le FC Sion n’a actuellement pas le jeu pour mettre Mario en valeur.

On aimerait que vous développiez…

Il faut savoir que Balotelli ne sera efficace que si l’équipe se met à son service. Et je vous donne vraiment l’avis d’un technicien, pas celui d’un abonné aux réseaux sociaux. Si l’équipe est capable de lui amener des ballons, il les transformera en buts. Mais la question que je me pose en marge de ce transfert, c’est: «Quelqu’un s’est-il posé la question de savoir ce que l’équipe pourra amener à Mario?» Je n’ai pas la réponse. Mais je m’interroge.

Pour vous, ce ne serait alors qu’un coup d’esbroufe?

Pas forcément. On sait que le président Constantin est avant tout un homme d’affaires. Mais ça, ce n’est pas mon domaine. Moi, je raisonne comme le technicien que je suis. Et je me demande sincèrement si l’équipe actuelle du FC Sion sera capable d’amener à Balotelli ce qu’il attend.

Vous qui l’avez côtoyé pendant deux ans, quel jugement portez-vous sur Balotelli?

C’est un énorme finisseur. À ce niveau, il est incroyable. Il n’est pas fait pour un jeu de transition, mais pour mettre la balle au fond des filets dès que l’occasion se présente. Et je suis bien placé pour le savoir: en toute humilité, les meilleures années de Balotelli, c’est à Nice que Mario les a connues. Pour différentes raisons: on avait à l’époque une équipe qui jouait en «attaque placée», mais aussi capable de varier son système de jeu. Cela permettait d’alimenter Balotelli en bons ballons.

Mario Balotelli à l’entraînement à Nice, en août 2017. AFP

Et vous doutez que Sion soit capable d’en faire autant?

Franchement, oui. J’y reviens: si l’équipe réussit à jouer pour lui, cela pourra cartonner. Par contre, si elle n’y parvient pas, Mario en aura vite marre et commencera à lâcher prise et à retomber dans les frasques qu’on lui connaît. C’est un joueur qui doit être cadré, c’est surtout un joueur qui ne va pas s’investir pour l’équipe en réalisant de longs sprints ou en faisant un pressing fou sur les défenseurs adverses. Si tu connais Mario, c’est facile à gérer. Sinon, tu risques de t’exposer à sa désinvolture. En fait, tout passe par le jeu avec lui. Si on veut un grand Balotelli, il faudra que Sion soit fort, même si ce n’est pas vraiment une équipe de possession de balle.

Quel est votre avis sur la personnalité de Mario Balotelli?