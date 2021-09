Adriana Karembeu n’aime pas la culture du botox

Confidences : Adriana Karembeu: «Je n’aime pas la culture botox»

Le mannequin se méfie de la chirurgie esthétique et préfère garder un physique naturel, malgré le temps qui passe.

Même si elle gagne sa vie notamment grâce à son physique avantageux, Adriana Karembeu ne fera pas n’importe quoi pour préserver sa beauté. Mannequin et animatrice sur France 2, la Slovaque de 49 ans n’a pas peur du temps qui passe. Elle a d’ailleurs un avis mitigé à l’idée de passer sous le bistouri. «Je ferai peut-être un lifting plus tard et encore, je m’en fiche... Pour être tout à fait honnête, je me regarde à peine, confie-t-elle dans «Femme actuelle». Quand je constate les ravages de la chirurgie esthétique, ça ne me donne pas envie.»