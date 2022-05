Festival de Cannes 2022: Adriana Lima montre son baby bump sur le tapis rouge

Le mannequin brésilien, qui s’apprête à accueillir son troisième enfant, a adopté la tendance de la robe cut-out. Adriana Lima était vêtue d’une longue robe noire Balmain, découpée au niveau du ventre, lors de la montée des marches de l’équipe du film «Top Gun: Maverick», mercredi 18 mai. Après les tenues de grossesse sexy de Rihanna, Adriana Lima, 40 ans, n’hésite pas non plus à dévoiler son ventre de femme enceinte tout en restant glamour et stylée.