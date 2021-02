Le Vaudois de 21 ans commence à se faire un petit nom dans le paysage musical romand. Non seulement parce qu’Adriano Koch mélange piano classique et musique électronique, mais aussi parce que ses clips sont des jolies pépites. Le dernier en date, «I Love You Sadness» publié le 19 février 2021, ne fait pas exception. «J’avais envie de quelque chose d’onirique. Dans le contexte actuel difficile, bourré de restrictions, on a pourtant accès à tout ce que je montre dans la vidéo: l’architecture, les gens dans la rue ou les paysages lémaniques. Je voulais prouver que les choses autour de nous, souvent anodines, sont pleines de poésie», détaille Adriano, qui a lui-même réalisé son clip.