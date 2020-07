Football

Adriano refait parler de lui (en mal)

L’ancienne star de l’Inter Milan a été aperçue ivre lors d’une fête peu sécurisée au Brésil.

Adriano n’a plus rejoué au football depuis quatre ans.

«Talent gâché» : p eu de joueurs incarnent autant ce terme qu’Adriano. Considéré comme l’un des attaquants les plus doués du football brésilien, «l’Imperator» s’est perdu en route. Au terme d’une carrière achevée en catimini, il a perdu sa fortune en menant une vie de débauche. Résidant dans les favelas, proche d’un dangereux gang, soupçonné d’être impliqué dans un trafic de drogue ou encore conduite en état d’ébriété: Adriano a vécu des dernières années agitées.

Ces derniers jours, l’ancien joueur de Flamengo et de l’Inter Milan est réapparu sur les radars. Mais pas en bien, comme on aurait pu l’espérer. Dans une vidéo diffus ée par Fábia Oliveira, une journaliste de O Dia, on l’aperçoit complètement ivre, le regard vitreux. À tel point qu’un jeune homme doit lui porter assistance pour l’aider à marcher.