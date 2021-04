Electro : Adriatique: DJ set fou dans un hélico

Le duo de DJ zurichois a enregistré un set au-dessus des Alpes bernoises. Les images sont impressionnantes.

La société de live streaming VSNZ a fait fort, très fort même, en proposant au duo Adriatique, cador de la techno à la renommée internationale, de réaliser un set à bord d’un hélico en vol. Prises par un second hélicoptère, les images d’Adrian Shala, 34 ans, et Adrian Schweizer, 32 ans, mixant avec pour décor l’Eiger, le Mönch ou encore la Jungfrau sont impressionnantes. Le set a été dévoilé sur Facebook le 5 avril 2021 et publié en format 4K sur YouTube quatre jours plus tard.