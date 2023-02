France : Adrien Quatennens prend la parole, gros malaise à l’Assemblée

Plusieurs députées de la Nupes ont quitté l’hémicycle au moment où leur collègue, condamné pour violences conjugales, prenait la parole sous les huées et les applaudissements.

«C’était une manière de porter un message politique. Et parfois le silence et un départ, c’est plus porteur que l’agitation qu’on a pu voir dans l’hémicycle ensuite», a expliqué Marie-Charlotte Garin. Comme plusieurs de ses collègues de la Nupes, la députée estime que le retour d’Adrien Quatennens aux affaires intervient trop tôt. L’écologiste assure toutefois que cette réaction ne se reproduira pas. «Il s’agissait de marquer le coup pour la première fois», ajoute-t-elle.