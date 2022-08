Motocyclisme: Aegerter a fait le boulot en MotoE, Ducati domine les qualifs en MotoGP

On l’avait compris depuis le début du week-end: il était hors de question, pour Dominique Aegerter, de tout tenter sur le Red Bull Ring. Confortablement installé en tête de la Coupe F.I.M. MotoE, le pilote de Rohrbach savait qu’en partant de la deuxième ligne alors que son grand concurrent pour le titre, le Brésilien Eric Granado, s’élançait de la pole position, le but du jour serait de limiter les dégâts.

Sur le podium provisoire dès le quatrième des sept tours de cette course, Aegerter est resté en contact visuel jusqu’à l’arrivée avec Granado et l’Italien Mattia Casadei, qui aura occupé le commandement du premier... jusqu’au dernier virage, qu’il n’a malheureusement pas terminé!

Granado vainqueur, Aegerter deuxième, le nouvel écart entre les deux hommes est de 26,5 points. C’est dire que, mathématiquement, «Domi» aura une première balle de match dimanche: s’il gagne et que Granado ne se classe pas mieux que quinzième, Aegerter sera d’ores et déjà assuré du titre. Dans tous les autres cas, la décision tombera dans deux semaines, à Misano.

Festival Ducati en MotoGP

Alors qu’un nouveau programme sera appliqué dès l’an prochain – une seconde course «sprint» pour la classe MotoGP chaque samedi après-midi -, les pilotes Ducati ont encore dominé les qualifications de ce GP d’Autriche, Enea Bastianini s’offrant la pole devant les deux pilotes de l’usine italienne, Francesco «Pecco» Bagnaia et Jack Miller.

Derrière eux, en deuxième ligne – départ, dimanche à 14 heures -, on retrouvera encore deux Desmosedici, celles de Jorge Martin et de Johann Zarco entourant la Yamaha du champion en titre, Fabio Quartararo. Un champion et leader de l’exercice actuel dont la mission sera très difficile sur ce circuit du Red Bull Ring où Ducati a gagné à six reprises, en huit participations.