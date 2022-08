Motocyclisme: Aegerter a le titre en ligne de mire

Sur le Red Bull Ring, Aegerter s’élancera du milieu de la deuxième ligne (cinquième temps), la pole position ayant été réussie par Granado, devant les Italiens Casadei et Ferrari. La première course (6 tours) est programmée samedi, à 16 h 25.

Ducati en démonstration en MotoGP

En MotoGP, sur un terrain où les motos italiennes se sont imposées six fois sur huit GP organisés à ce jour sur le nouveau Red Bull Ring, Ducati a poursuivi sa démonstration de force: on retrouve sept Desmosedici parmi les huit premiers de la hiérarchie au terme de cette première journée d’essais libres. Seul le champion du monde et leader du championnat 2022, Fabio Quartararo (Yamaha), a réussi à s’immiscer parmi les motos italiennes (4e).

Le meilleur temps du jour revient à Johann Zarco, devant Jack Miller et Jorge Martin. Onzième, Aleix Espargaró (Aprilia) n’est pour le moment pas qualifié directement pour la phase finale des qualifications

Rappelons que les dix plus rapides après la troisième séance d’essais libres, samedi matin, obtiennent le droit direct de participer à la superpole. Et comme la météo pourrait faire des siennes pendant la nuit, on se dit que le dauphin actuel de Quartararo a encore du travail devant lui. Quant à Quartararo, il pourrait en avoir dimanche, en course, face à l’armada Ducati!