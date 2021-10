Motocyclisme – Aegerter battu, mais plus proche du titre

Battu... mais conscient qu’il a encore fait une bonne opération: après un départ parfait du centre de la première ligne (2e temps des qualifications), Dominique Aegerter a dû se battre pendant toute la course, d’abord dans un groupe de cinq, puis de six lorsque son dernier adversaire pour le titre mondial, le Sud-Africain Steven Odendaal, est revenu au contact.

Longtemps cinquième, le Bernois est passé à l’attaque dans les trois derniers tours, pour s’offrir la troisième marche du podium, derrière le Français Jules Cluzel et l’Espagnol Manuel Gonzalez . «Ce fut une journée difficile, il y avait plus de vent et la température était plus élevée qu’hier (vendredi) ; corollaire, je n’ai pas réussi à rouler au rythme que je désirais. Ce fut une bagarre de tous les instants, je m’attendais à un peu plus aujourd’hui, mais je sais aussi que j’augmente encore mon avance en tête du C hampionnat du monde», explique Aegerter.