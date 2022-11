Motocyclisme: Aegerter: «Ce soir, c’est la fête»

Ce travail? La seconde course du week-end indonésien et une seizième victoire à la clef, dans une épreuve arrêtée au drapeau rouge après la chute du vainqueur de la veille, le Finlandais Niki Tuuli (MV-Agusta): «Les conditions ont encore été compliquées, l’asphalte était à 66 degrés et la trajectoire était très étroite; c’est dire qu’il était nécessaire d’être prudent dans chaque tentative de dépassements. Bien sûr qu’il y avait un peu moins de pression sur moi, puisque le titre était assuré depuis samedi, mais je voulais absolument chercher une nouvelle victoire. Au warm-up d’avant course, nous avons essayé quelque chose au niveau des réglages et j’étais plus en confiance que samedi. 16 victoires, 18 podiums, ce que nous avons tous, avec l’équipe, avec les partenaires, réussi cette année, c’est quelque chose d’extraordinaire, cela nous a permis d’assurer cette couronne à trois courses de la fin (celle de ce dimanche et les deux du week-end prochain, en Australie). Alors ce soir, oui, il y aura la fête, toute l’équipe le mérite.»