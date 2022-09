Motocyclisme: Aegerter en pole pour la double finale

Dominique Aegerter n’a vu personne aller plus vite que lui vendredi à Misano.

Première partie de la mission réussie. Avec mention très bien: «J’ai vu en Autriche qu’en partant de la deuxième ligne, cela pouvait devenir rapidement compliqué. Là, je vais me retrouver à la meilleure des places pour ce week-end décisif, c’est parfait. J’ai pu rouler comme je le voulais, à la limite et quand on est comme ça, c’est quelque chose de très chouette», confie le Bernois après ces qualifications.