Ê tre au mauvais endroit au mauvais moment: comme lors de la seconde course de Misano, Dominique Aegerter a perdu toutes ses chances dès le premier tour de la première course du Mans.

Dans la première chicane, il a été tamponné par la moto du Belge Xavier Siméon et il s’est retrouvé prisonnier sous la machine de l’Italien Niccoló Canepa (il allait finalement repartir pour marquer les 2 points de la quatorzième place).

Torres le «survivant»

Quelques mètres plus loin, c’est le tenant du titre et leader du championnat, Matteo Ferrari, qui était victime d’une chute impressionnante. Seul «survivant» parmi les favoris, l’Espagnol Jordi Torres se retrouvait largement en tête pour remporter sa première course dans la discipline; il se retrouve idéalement placé pour le sacre.