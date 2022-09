Motocyclisme: Aegerter extraordinaire à Magny-Cours

On l’attendait au contour de Magny-Cours, après son week-end (à oublier) de Most. Dominique Aegerter, qui avait vu son avance au championnat du monde Supersport fondre aux dépens de Lorenzo Baldassari (10 points avant la première course française, 5 après celle de samedi, lorsque Baldassari s’était imposé et que la remontée d’Aegerter avait été stoppée par la présentation du drapeau rouge), le «couteau suisse» de la moto a peut-être livré sa meilleure copie de la saison ce dimanche.