Motocyclisme: Aegerter fait coup double en MotoE

Dimanche, lors de la seconde course du week-end français de la Coupe F.I.M. MotoE, «Domi» s’est imposé en prenant imparablement la tête à l’entame du dernier tour, dans cette fameuse première chicane du circuit Bugatti où il était plus à l’aise que tous ses adversaires.

Comme Freddie Spencer

C’est la première fois depuis 1985 (Freddie Spencer en 250 et en 500 cm3) qu’un même pilote est en tête de deux championnats du monde: «Ma saison commence véritablement très bien. Ce matin, quand de premières gouttes de pluie sont apparues, je me suis dit: «Aïe, voilà un temps typique Le Mans», mais le soleil est revenu. Après la course d’hier, nous avons apporté un petit ajustement à la moto et j’étais beaucoup plus à l’aise en début de course que la veille», explique le Bernois.