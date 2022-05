Motocyclisme: Aegerter gagne une course de folie

Il est un habitué du podium, de la victoire. Cinq en six courses, désormais, en mondial supersport, dont il détient le titre mondial: Dominique Aegerter (Yamaha) a pris pour habitude de terminer son petit «speech» post-victoire par la même formule: «Eh bien, ce soir, on va s’offrir un petit expresso!»

Alors, pourquoi ces mots nouveaux? Simplement parce que «Domi», dominateur des essais et de la première course à Estoril, l’a emporté au terme d’une course de folie, puisque des gouttes de pluie, d’abord faibles, puis plus fortes l’espace de deux tours, sont venues jouer les arbitres de cette bagarre de tous les instants. Des changements de leader permanents, une remontée exceptionnelle du roi de la pluie, le Britannique Kyle Smith de la dix-septième à la deuxième place, un suspense à couper le souffle.