Motocyclisme - Aegerter insatiable en supersport

Une avance de 22 points au classement

«Mon but pour la seconde course du week-end? Essayer encore de gagner»

Au guidon d’une Yamaha qui portait des couleurs spéciales pour l’occasion – le team Ten Kate d’Aegerter est une équipe néerlandaise -, le pilote de Rohrbach a une nouvelle occasion devant lui ce dimanche, en début d’après-midi: «Très bonne journée, pour moi, pour l’équipe et pour les fans néerlandais. Mon but pour la seconde course du week-end? Essayer encore de gagner», expliquait, rayonnant au pied du podium, le Suisse.

Précision: engagé à la fois cette saison en MotoE et dans ce mondial supersport, Dominique Aegerter sait qu’une collision de dates – MotoE à Misano et mondial SBK en Catalogne le week-end des 18 et 19 septembre – l’oblige à creuser un écart maximal sur ses principaux adversaires avant ce moment clef où il devra faire le bon choix.