Motocyclisme: Aegerter, le grand patron du supersport

Après avoir battu son premier dauphin de plus de 8 dixièmes de seconde lors de la superpole, le pilote de Rohrbach n’a pas pour autant réussi le meilleur départ de sa carrière, mais il est revenu sur la tête pour s’imposer imparablement face à celui qui devrait être son principal adversaire pour un nouveau titre, l’Italien Lorenzo Baldassari: «Jusqu’à maintenant le week-end d’Estoril a été idéal. Mon tour en qualification a été parfait. Après mon départ moyen, je n’ai pas voulu précipiter les choses et risquer la chute, mais j’ai pu régulièrement passer les pilotes qui me précédaient.»