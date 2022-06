Motocyclisme: Aegerter, l’incroyable série se poursuit

Dominique Aegerter gagne la première course MotoE disputée dans le cadre du GP des Pays-Bas, à Assen. Après une explication finale extraordinaire. En MotoGP, Bagnaia a pris la pole.

Dominique Aegerter (à dr.) a remporté une course passionnante. freshfocus

Les observateurs sont unanimes: on a assisté, ce dimanche en fin d’après-midi à Assen, à la plus belle course de l’histoire de la Coupe F.I.M. MotoE, avec trois pilotes séparés par 81 millièmes sous le drapeau à damier. Et encore le même vainqueur: Dominique Aegerter.

Parti de la pole position, le Bernois a dû sortir le grand jeu pour, d’abord, ne pas laisser s’enfuir l’Italien Matteo Ferrari; pour, ensuite, tenter de résister aux attaques du Brésilien Eric Granado et à celles d’un autre Italien, Mattia Casadei.

La différence, «Domi», qui connaît parfaitement le circuit néerlandais pour y être monté sur le podium en Moto2 et y avoir gagné à plusieurs reprises en mondial Supersport, l’a faite en «inventant» une ligne extérieure très osée à quelques dizaines de mètres de l’arrivée, aux dépens de Casadei. Avant de finalement résister à Granado, battu de 72 millièmes: «La pole, la victoire, l’écart qui augmente en tête du championnat, tout va très bien», rigole Aegerter au pied du podium.

Un Aegerter marqué par l’effort court mais extrêmement intense qu’il vient de fournir. «Les courses MotoE sont ainsi, on ne peut jamais souffler. D’ailleurs, à l’arrivée, certains étaient encore tellement dans leur truc qu’ils ont continué, croyant que ce n’était pas terminé. J’espère que les fans auront apprécié le spectacle et le «burn out» que j’ai offerts aux spectateurs dans mon tour d’honneur. Demain dimanche, on remet cela.» Pour le même verdict?

Quartararo et les Ducati

Pour les trois classes GP, ce samedi était jour de qualifications et de pas mal d’émotions. En MotoGP, les quatre premiers – dans l’ordre Bagnaia, Quartararo, Martin et Bezzecchi – ont roulé plus rapidement que le meilleur chrono jamais réalisé sur le circuit mythique d’Assen.

Cela fait donc trois Ducati autour de la Yamaha du champion en titre, deux autres Desmosedici et l’Aprilia d’Aleix Espargaró n’étant pas si loin que cela. Un coup dur chez Honda, un de plus: Pol Espargaró, qui était tombé lourdement lors de la première journée d’essais du GP d’Allemagne, il y a une semaine, a décidé de mettre un terme prématuré à son week-end batave; des blessures aux côtes l’empêchent de piloter. Départ de la course: 14 heures.