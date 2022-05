Motocyclisme: Aegerter: podium et bonne affaire

Sept courses, désormais six podiums: Dominique Aegerter, engagé à la fois en Coupe F.I.M. MotoE et en championnat du monde supersport, n’en finit pas avec les honneurs.

Sur le circuit du Mans, il n’a finalement été battu que par l’Italien Mattia Casadei, qui a fait toute la course en tête avec son compatriote Kevin Zannoni, celui-ci tombant dans le dernier virage après une ultime tentative. Aegerter, qui s’était emparé de la troisième place deux tours plus tôt, se retrouvait du même coup deuxième: «Je m’attendais peut-être à peu plus de bagarre, mais j’ai eu de la peine à trouver le bon rythme en début de course, après plusieurs alertes dans le premier tour», explique le pilote de Rohrbach.