Motocyclisme - Aegerter sur le podium pour une première

Le touche-à-tout le plus génial du motocyclisme suisse, Dominique Aegerter, a écrit une nouvelle page de sa belle histoire: lors de l’ouverture du championnat du monde Supersport, sur le circuit du Motorland, à Alcañiz, Aegerter n’a été battu que de 99 millièmes de seconde par le Sud-Africain Steven Odendaal, qui pilote comme lui une Yamaha R6. Après la classe Moto2 (une victoire), le mondial d’endurance (des podiums à Suzuka) et la Coupe F.I.M. Moto E (déjà deux succès), Aegerter connaît ainsi les joies du podium dans un quatrième championnat essentiel, ceci à sa première course.