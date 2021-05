Motocyclisme - Aegerter: un apprentissage rapide

On peut être très expérimenté – c’est le cas de Dominique Aegerter (Yamaha), capable de rouler à un haut niveau avec des motos totalement différentes –, une période d’apprentissage à une nouvelle catégorie est toujours nécessaire. Sur le circuit du Motorland, à Alcañiz (Esp), Dominique Aegerter découvrait ce week-end le championnat du monde Supersport. Battu de 99 millièmes samedi par le Sud-Africain Steven Odendaal, le Bernois a terminé cinquième dimanche: «Samedi, j’ai beaucoup appris. Notamment que j’aurais dû essayer de passer l’Allemand Philipp Öttl plus rapidement pendant la course, parce que j’avais le rythme de ceux qui étaient alors leaders de la course, le Français Jules Cluzel et le Finlandais Niki Tuuli», explique Aegerter.