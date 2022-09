Motocyclisme: Aegerter va tester la Suzuki MotoGP

«Dimanche soir, Livio Suppo, le team-manager de Suzuki, est venu me féliciter pour mon titre en MotoE et m’a offert ce sublime cadeau. Suzuki s’est aussi rappelé qu’en 2014, j’avais terminé troisième des 8 Heures de Suzuka avec l’une de leur machine», explique en exclusivité Dominique Aegerter. Avant d’ajouter en riant: «Et peut-être que quelqu’un s’est souvenu que papa avait été agent de la marque.»

Pour faire le job

Avant de pouvoir accepter cette opportunité unique, «Domi» a bien sûr dû contacter les dirigeants de Yamaha, pour qui il roule en mondial Supersport et avec qui il est en négociation pour un passage en Superbike l’an prochain: «Ils ont compris que c’était un cadeau, qu’il n’y avait rien de plus qu’une récompense», ajoute Aegerter.

On rappelle que Suzuki se retirera du MotoGP en fin de saison et qu’en l’absence de Joan Mir (blessé) et de son pilote de test No 1, Sylvain Guintoli (touché à un poignet), les «bleus» ont ainsi trouvé une solution avec un pilote d’expérience, capable de faire le job sur tous types de moto.