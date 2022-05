Motocyclisme: Aegerter vainqueur, Márquez va prendre une pause

Vainqueur pour 33 millièmes devant l’Italien Matteo Ferrari, Dominique Aegerter renforce sa position en tête du championnat (20 points, désormais). FRESHFOCUS



Les choses se sont précipitées sur le circuit du Mugello, ce samedi après-midi: au moment où les pilotes de la Coupe F.I.M. MotoE s’installaient en prégrille, pour la première de leurs deux courses du week-end, Marc Márquez et Alberto Puig, le manager du team Honda, tenaient une conférence de presse extraordinaire.

‹‹Je ne saurai qu’après l’intervention le temps qui sera nécessaire à une guérison complète, mais j’imagine bien que cela va prendre pas mal de temps.›› Marc Márquez, pilote de Moto GP

Si l’octuple champion du monde participera, dimanche, au GP d’Italie, il partira mardi pour Rochester (Minnesota) pour y subir une quatrième opération de son bras et de son épaule droite, blessés on s’en souvient en l’an 2020 à Jerez de la Frontera: «Si j’ai été capable de reprendre la compétition l’an dernier, j’ai compris dès les essais hivernaux que je n’avais toujours pas retrouvé toute ma force dans le côté droit de mon corps; corollaire, en voulant ménager mon bras, je faisais trop d’efforts avec d’autres parties de mon corps, une sorte de cercle vicieux. Avec mon team médical, nous avons contacté de nombreux spécialistes et le Dr Joaquin Sánchez Sotelo, après avoir analysé l’état exact de mes os, nous a proposé une nouvelle intervention. Je ne saurai qu’après l’intervention le temps qui sera nécessaire à une guérison complète, mais j’imagine bien que cela va prendre pas mal de temps», avoue Marc Márquez.

Marc Márquez n’a toujours pas retrouvé toute sa force dans le côté droit de mon corps. Corollaire, en voulant ménager son bras, il faisait trop d’efforts avec d’autres parties de son corps. Il va se faire opérer. FRESHFOCUS

Orage en MotoGP

L’orage, annoncé depuis la veille, s’est invité en début d’après-midi, alors que les pilotes MotoGP en étaient à leur quatrième séance d’essais libres, celle qui précède les deux phases des qualifications. Des qualifications qui allaient commencer avec des pneus pluie, avant que Brad Binder (KTM), puis Jack Miller (Ducati) tentent en premiers le pari des pneus slicks, pour piste sèche. C’était le bon choix, tous les participants à cette première partie des qualifications allaient faire le même, le dernier mot revenant à Di Giannantonio (Ducati) et Marc Márquez (Honda), qui obtenaient du même coup leur billet pour la superpole.

Superpole qui allait être celle des coups de tonnerre, au propre comme au figuré: dès son tour d’entrée en piste, Márquez était éjecté de sa Honda, qui prenait feu. Le drapeau rouge était présenté afin de permettre aux commissaires de nettoyer la piste. Une quinzaine de minutes plus tard, le spectacle recommençait avec une sensation: une première ligne 100% italienne et 100% Ducati – main pleine, top 5 pour l’usine de Borgo Panigale! – grâce à Di Giannantonio, Bezzecchi et Marini. Sixième sur la grille, le champion en titre Fabio Quartararo (Yamaha) aura ainsi cinq Desmosedici devant lui, dimanche, en course. Les autres poles: Deniz Öncü (KTM) en Moto3 et Aron Canet (Kalex) en Moto2.

Aegerter encore parfait

Dominique Aegerter s’est imposé pour la deuxième fois d’affilée au terme d’un dernier tour extraordinaire. FRESHFOCUS

La série continue pour Dominique Aegerter, vainqueur de sa deuxième course d’affilée de la saison en MotoE, au terme d’un dernier tour extraordinaire. Qualifié en pole position, «Domi» s’est fait surprendre dans les premiers mètres, avant de se retrouver en tête d’un peloton qui est resté groupé le plus clair du temps. Les positions, sur la longue ligne droite du circuit du Mugello, allaient changer à chaque tour, le phénomène de l’aspiration jouant à fond. Et c’est ainsi qu’Aegerter, cinquième à l’entame de la dernière ronde, s’est retrouvé en tête après un freinage limite, limite à la fin de cette fameuse ligne droite.

‹‹Nous sommes arrivés dans les stands avec les pneus pluie lorsque, soudainement, quelqu’un a dit qu’il fallait utiliser les slicks. Problème, personne ne connaissait l’état réel de la piste.›› Dominique Aegerter, vainqueur de sa deuxième course d’affilée en MotoE