Le phénix Aerni

Et dire que tout aurait p u s’arrêter dès la fin de matinée pour lui à Chamonix. Le Valaisan a longtemps tremblé à Chamonix avec sa 29e place en première manche. Il lui a fallu attendre les derniers partants pour savoir s’il serait au rendez-vous en début d’après-midi. Une attente angoissante qui s’est transformée en excitation lorsque ses rivaux se noyaient tour à tour sur son temps de référence. Au final, il lui aura manqué 28 centièmes pour retrouver cette « boîte » convoitée , plus de trois ans sa deuxième place à Madonna di Campiglio.

«J’adore l’eau»

Six Suisses s ’ étaient qualifiés pour la «finale» des trente meilleurs et, forcément, le bonheur de Zenhäusern et Areni ont fait le malheur des autres. Tanguy Nef (21e), Daniel Yule (15e) et Marc Rochat (26e) ont pris l ’ eau sous la pluie savoyarde et plongé au classement. Loïc Meillard, lui, a bien limité les dégâts sur le deuxième tracé et pris le sixième rang, pas loin derrière derrière Luca Aerni.