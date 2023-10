Des scientifiques s’envoient en l’air à bord de l’Airbus A310 zéro-G

«Injection», annonce le pilote de l’Airbus A310 zéro-G, et la pesanteur disparaît comme par magie dans l’appareil où, bien arrimés par des sangles, une cohorte de scientifiques lancent leurs expériences en absence de gravité.

Comme sur des montagnes russes

«Il y a des phénomènes physiques, biologiques, physiologiques qui sont masqués au sol par la pesanteur et donc le seul moyen pour les révéler est de s’en affranchir», explique Sébastien Rouquette, chef du projet vols paraboliques au Centre national français d’études spatiales (CNES). Cette campagne de vols d’automne – il y en a deux par an – est l’aboutissement d’un long processus, entamé avec le dépôt auprès du CNES de projets de recherche.

Exploration spatiale et application terrestre

Après sélection, les heureux élus ont eu environ six mois pour conformer leurs expériences aux exigences de sûreté et d’adaptation à l’avion. Pas question de laisser une fiole de sang, un drone pesant trois kilos ou une valise contenant un laser se balader librement. Au large des côtes françaises, et à environ 6000 mètres d’altitude, l’appareil entame sa première série de paraboles, qui se succèdent toutes les trois minutes.