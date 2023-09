Aéroport d’Amsterdam: Même démissionnaire, le gouvernement veut réduire les vols

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a fustigé la décision, la qualifiant d'«incompréhensible» et martelant que les objectifs en matière de bruit peuvent être atteints autrement.

Le gouvernement néerlandais démissionnaire a annoncé, vendredi, poursuivre ses plans de réduction du nombre de vols à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, malgré la contestation du secteur aérien. Le nombre maximum de vols par an pourrait passer de 500’000 à 452’500 à partir de novembre 2024, a précisé l’exécutif, qui affirme vouloir réduire les nuisances sonores à proximité d’un des plus grands carrefours aériens d’Europe.

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a fustigé la décision, la qualifiant d'«incompréhensible» et martelant que les objectifs en matière de bruit peuvent être atteints autrement. «Il est difficile d’imaginer qu’une décision aussi radicale soit prise par un gouvernement sortant», a par ailleurs fulminé sa PDG Marjan Rintel, la coalition de Mark Rutte ayant démissionné en juillet. «Cette décision entravera inévitablement la connectivité, l’attractivité et la situation de l’emploi aux Pays-Bas», a ajouté le groupe Air France - KLM.

Réduire le bruit de 15% de jour et de nuit

Ourania Georgoutsakou, directrice générale d’Airlines for Europe, une association qui regroupe quinze compagnies européennes, a qualifié la décision d'«arbitraire, mal réfléchie». «Il est profondément inquiétant qu’un État membre de l’UE agisse de manière imprévisible et précipitée sur une question qui aura des répercussions massives sur les Pays-Bas et sur le marché unique de l’UE dans son ensemble», a-t-elle ajouté.