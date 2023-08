Aéroport de Genève: L’ex-chef de la sûreté coupable de corruption

Le marché de la formation des agents de sécurité à Cointrin a été vérolé durant sept ans. 20min/Vanessa Lam

Le volet pénal de l’affaire de corruption à l’aéroport, qui avait éclaté au grand jour dans le fracas en mai 2019 avec l’interpellation, sur son lieu de travail, du chef de la sûreté de Cointrin, a été clos presque en douce dans la torpeur de l’été. Ce vendredi matin, le haut cadre déchu et l’entrepreneur avec qui il avait conclu un «pacte de corruption», selon les termes du Ministère public, ont été condamnés au terme d’une audience éclair: elle portait sur une «procédure simplifiée», c’est-à-dire un accord entre les prévenus et le Parquet: ils reconnaissent leur culpabilité et acceptent la peine proposée, ils renoncent à leurs possibilités d’appel, et de véritable procès avec débat public il n’y a pas. Les juges ne siègent que pour entériner la solution négociée en amont.

Trois ans de prison dont six mois ferme

A 9h40, l’affaire était donc pliée: l’ex-chef de la sûreté a écopé d’une peine de trois ans de prison, dont six mois ferme. Il a été reconnu coupable de corruption passive, de gestion déloyale des intérêts publics, de violation du secret de fonction, d’instigation à faux dans les titres et de complicité d’escroquerie à l’assurance chômage (un volet annexe et mineur de ce dossier). Son acolyte, à qui il avait donné des mandats en échange de la moitié des bénéfices de son entreprise, s’est vu infliger deux ans avec sursis. Ont été retenus à son encontre la corruption active, la complicité d’escroquerie à l’assurance chômage et les faux dans les titres.

450’000 francs de pots-de-vin

L’acte d’accusation confirme noir sur blanc les faits révélés voici quatre ans. Entre 2012 et 2019, le chef de la sûreté de l’aéroport avait influencé l’issue des procédures d’attribution de marchés pour favoriser son complice. Ce dernier dirigeait une société formant les agents de sécurité. Il a ainsi obtenu de nombreux mandats au détriment de concurrents potentiels. En échange, il reversait la moitié de ses gains à son camarade, soit un total de 450’000 francs sur sept ans, payés via 65 versements étalés sur toute la période d’activité délictuelle. Les deux hommes devront rembourser solidairement cette somme à l’aéroport, et s’acquitter de 70’000 francs de frais de justice.

Les avocats silencieux

De leur état d’esprit, on ne saura rien. L’ex-haut cadre de Cointrin et son camarade n’ont fait qu’acquiescer aux brèves questions du juge quant à leur culpabilité. Leurs avocats, Mes Marc Hassberger et Karim Raho, ont choisi de ne faire aucun commentaire. Tout comme le premier procureur Yves Bertossa. Rideau.