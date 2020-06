il y a 1h

Genève

Aéroport: «Il n’y a pas de cohue, c’est très agréable!»

Ce samedi à Cointrin, les passagers se faisaient encore rares, rendant l’embarquement plus facile que d’habitude aux mêmes dates.

de Maria Pineiro

Genève aéroport Malgré le début des grandes vacances dans certains cantons romands, l'aérogare semble bien vide.

Parkings presque vides, aérogare peu peuplée ou encore files d’attentes quasi inexistantes aux guichets d’enregistrement. Non, vous ne rêvez pas, c’est bien ce à quoi ressemblait Genève aéroport samedi matin, alors que deux cantons romands ont déjà entamé les grandes vacances. Cette année, pas de de transhumance aérienne en masse pour l’été. Si le tableau d’affichage est rempli, les vols annoncés courent jusqu’à 20h. Il faut dire que peu de liaisons sont disponibles et beaucoup de vols annulés en avance. Les passagers et leurs proches, qui se sont vus proposer masques et gels à l’entrée, circulent calmement entre des commerces pour certains encore fermés et un espace restauration qui n’offre que du fast food américain. Genève aéroport a prévu du personnel pour encadrer les passagers, leur donner des explications, les sensibiliser aux règles à appliquer. «Les gens ont besoin de se sentir accompagnés, souligne Taline Abdel Nour, chargée de communication. Les retours sont très positifs.»

«C’est agréable, il n’y a pas de cohue, pas d’attente! Seul point noir, beaucoup d’enseignes sont encore fermées», s’exclame Cristina, sur le point de s’envoler pour Lisbonne. La vacancière estime avoir de la chance. Le vol opéré par TAP qu’elle devait prendre a été annulé. elle a dû se rabattre sur Swiss: «Cela m’a coûté le double, mais le service est au rendez-vous.» Presque la même configuration pour Ricardo qui accompagne sa maman, qui bien qu’un peu anxieuse à cause du Covid-19, s’en va à Porto. «Les liaisons de ma mère et de ma famille, quinze jours plus tard, que nous avions réservées ont été supprimées. J’ai pu prendre des billets chez Swiss dès qu’ils ont été mis en vente. J’ai eu un peu peur que tout soit annulé, mais ma mère part aujourd’hui et mon voyage semble être sur la bonne voie. Sur internet, l’avion a l’air bien rempli.» Tant Ricardo que Cristina ont dû débourser deux fois de l’argent pour les vols. Si le premier a pu obtenir des bons majorés de 20% auprès de la compagnie aérienne portugaise, la seconde dit n’avoir eu aucune nouvelle de la TAP.

Guichets vides

Autre poids lourd présent à Cointrin, Easyjet n’annonce que trois ou quatre vols sur le tableau. Schoko et ses deux fils déambulent en attendant d’embarquer pour Nice. Pas d’angoisse, mais de l’impatience. «Nous avons réservé les billets dès que cela a été possible et n’avons eu ensuite aucun souci!» se réjouit la mère de famille. Tel n’est pas le cas de Corinne qui avait prévu de partir pour Nantes en mars. La cliente de la compagnie low cost n’est pas venue à Cointrin pour prendre l’avion, mais tenter de trouver une solution. «Je refuse d’utiliser internet et il est impossible de les joindre par téléphone», peste-t-elle. C’est la troisième fois qu’elle fait le déplacement entre la Haute-Savoie, où elle habite, et Genève aéroport, afin de se renseigner. Mais à l’instar de ceux des autres compagnies, les guichets d’Easyjet sont vides. «J’ai payé mon billet 300 fr. A ce prix, j’espérais un service un peu meilleur.»