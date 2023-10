Les alertes à la bombe dans les aéroport français venaient quasiment toutes de Suisse

Château de Versailles évacué pour la septième fois

«De grands délinquants»

Il a invité les sites hébergeurs à aider les autorités françaises: «Chacun a une responsabilité, y compris les plateformes et les réseaux sociaux, pour ne pas être le support de ce genre d’attaque et coopérer le plus vite possible avec l’aviation civile française et notre justice».