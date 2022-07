Devises : Affaibli, l'euro atteint la parité avec le franc

La monnaie unique européenne valait un peu plus de 0,99 franc, jeudi, en léger rebond après un plus bas affiché plus tôt.

20min/Simon Glauser

L'euro est tombé à 0,9873 franc jeudi, un plus bas depuis la journée agitée de l'abandon du taux plancher, en 2015. La monnaie unique a ensuite regagné du terrain en se rapprochant de la parité, à 0,9926 franc, à 12h19. La force du franc a notamment pour effet de contrer l'inflation des produits importés et de rendre les achats à l'étranger plus avantageux.

Faiblesse de l'euro

L’euro recule depuis mardi face à plusieurs monnaies «sous l’effet cumulé de craintes de récession en Europe et de turbulences financières alimentées par une nouvelle flambée des prix de l’énergie dans la région (notamment les prix du gaz et de l’électricité)», a expliqué mercredi à l'AFP Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

«Si la Russie ne relance pas ses exportations, il est probable que l’UE soit en manque de gaz à la fin de l’hiver», prévient Holger Schmieding, analyste chez Berenberg. «Le pic des prix du gaz et l’incertitude sur le marché de l’énergie sont les principales raisons pour lesquelles nous nous attendons à une récession en zone euro à partir de l’automne 2022 et jusqu’à mi-2023.»