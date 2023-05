Terrorisme: Affaiblis, l’EI et Al-Qaïda continuent de représenter une menace en Suisse

Le document fait un tour de la situation géopolitique et dresse l’état des différentes menaces. Certaines ont décru, d’autres se sont renforcées et quelques-unes sont plus difficiles à cerner. Notamment celle du terrorisme. Le SRC dit deux choses à la fois: «la menace terroriste demeure élevée en Suisse». Puis, plus tard: «L’Etat islamique et Al-Qaïda ne semblent actuellement guère en mesure de préparer ou de commettre des attentats en Europe par leurs propres moyens».