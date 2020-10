Tribunal fédéral : Affaire ASE: la justice argovienne doit revoir sa copie

Un directeur de fonds de placement avait été reconnu coupable d’escroquerie par métier et condamné à de la prison. Le Tribunal fédéral admet un recours du Ministère public concernant la peine de l’individu. La justice argovienne devra rejuger le directeur.

Par jugements des 15 décembre 2016 et 31 mars 2017, le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (AG) a condamné le directeur d’ASE Investment AG à une peine privative de liberté de neuf ans de réclusion et à une peine pécuniaire de 360 jours-amendes. L’homme devait aussi verser une créance compensatoire de 2,9 millions de francs à l’Etat.

Le directeur était reconnu coupable d’escroquerie par métier, de gestion déloyale qualifiée, de suppression de titres, de faux dans les titres et de blanchiment qualifié. Entre 2006 et 2012, le fonds de placement ASE, établi à Frick (AG), avait attiré au moins 2500 investisseurs en leur promettant des rendements jusqu’à 18%. Le fonds fonctionnait en réalité selon un système de «boule de neige».

Plusieurs recours

Plusieurs lésés et le Ministère public ont déposé des recours joints. Les premiers demandaient que le grief de blanchiment qualifié soit retenu pour d’autres faits et le second se prononçait pour une aggravation de la peine et de la créance compensatrice. Le prévenu a, à son tour, déposé un recours joint contre les prétentions des lésés. Mais ses conclusions recoupaient celles de son recours principal.