États-Unis : Affaire Breonna Taylor: le couvre-feu prolongé à Louisville

La police a arrêté 127 manifestants après les tensions de la veille dans la ville du Kentucky où l’Afro-Américaine Breonna Taylor a été tuée.

Après les échauffourées de la veille au soir, Louisville avait des allures de ville fantôme alors que certains quartiers demeuraient difficiles d’accès, sous le contrôle des forces de l’ordre, selon des journalistes de l’AFP sur place. «Cela va être plus violent ce soir (jeudi)», confiait Marcus Reede, un quinquagénaire noir travaillant dans un restaurant local. «Les gens en ont assez».

En début de soirée, une centaine de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville, malgré la prolongation jusqu’au week-end d’un couvre-feu prenant effet à 21 h 00. «Je passe souvent devant ma porte d’entrée en me disant ‹la police pourrait venir chez moi et me tuer comme ils ont tué Breonna», a expliqué à l’AFP Grace Pennix, une jeune femme noire de 19 ans.