France : Affaire Bygmalion: 13 des 14 condamnés font appel

Parmi les personnes ayant fait appel figure l’ex-président Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012.

Les trois condamnés qui n’ont fait appel que sur les intérêts civils (Bastien Millot, Sébastien Borivent) ou n’ont pas fait appel (Philippe Briand) ne sont pas concernés par la décision du Parquet et leur condamnation pénale devient donc définitive. Ex-président de l’association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, Philippe Briand avait été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis et trois ans d’inéligibilité avec sursis. Sébastien Borivent et Bastien Millot, deux cadres de Bygmalion, contestaient uniquement les dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés. Leurs condamnations pénales, trois ans de prison dont 18 mois avec sursis pour Sébastien Borivent et deux ans de prison avec sursis pour Bastien Millot, deviennent donc définitives.