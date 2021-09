France : Affaire Bygmalion: Sarkozy bientôt fixé sur son sort

L’ex-chef de l’Etat risque un an de prison dont 6 mois avec sursis dans l’affaire des dépenses excessives de sa campagne présidentielle. Réponse jeudi.

L’ex-président Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort jeudi quand le tribunal rendra son jugement à l’issue du procès Bygmalion , sur les dépenses excessives de sa campagne 2012, le parquet ayant requis contre lui un an de prison dont six mois avec sursis.

En mars, dans l’affaire dite «des écoutes», il était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme – trois ans dont un ferme -, pour corruption et trafic d’influence. Il a fait appel.

Jugé aux côtés de 13 autres prévenus – anciens cadres de la campagne et de l’UMP (devenue LR), ainsi que de la société Bygmalion qui avait organisé ses meetings – Nicolas Sarkozy n’avait fait qu’ une seule apparition au tribunal sur cinq semaines d’audience, le jour de son interrogatoire.

Contrairement à ses co-prévenus, Nicolas Sarkozy n’est pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de campagne autorisées. Il n’était jugé que pour «financement illégal de campagne». Il encourt un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende.