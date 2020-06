Suisse

Affaire Crypto: feu vert à une procédure pénale

Le Conseil fédéral autorise le MPC à enquêter sur la société zougoise. Cette dernière a espionné de nombreux pays pour Washington et Berlin.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) peut lancer une procédure pénale visant Crypto AG. Cette société zougoise a espionné pendant des années plus d'une centaine de pays pour le compte des services secrets américains et allemands.

L'affaire Crypto a débuté en février dernier. La CIA et les services du renseignement allemand (BND) auraient, durant des dizaines d'années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l'entreprise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers, en particulier dans le monde musulman et en Amérique latine.