Espionnage : Affaire Crypto: les autorités suisses sont coresponsables

L’enquête parlementaire montre que le service de renseignement helvétique savait depuis 1993 que des services étrangers se cachaient derrière la société Crypto AG.

Recommandations

Les révélations autour de la société Crytpo ont fait scandale mi-février. La CIA et les services de renseignement allemands (BND) auraient, durant des dizaines d’années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l’entreprise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers.