#Metoo : Affaire Cuomo: «Ce qu’il m’a fait, c’est un crime»

La femme qui a porté plainte pour harcèlement sexuel contre le gouverneur de New York est sortie de l’anonymat. Dans une interview, Brittany Comisso réclame lundi qu’il «rende des comptes».

La femme qui a porté plainte pour harcèlement sexuel contre le gouverneur de l’État de New York est sortie de l’anonymat lundi dans une interview télévisée, où elle raconte comment «son poste de rêve» est devenu «un cauchemar» et demande qu’Andrew Cuomo «rende des comptes».

«Je suis aussi Brittany Commisso (…) Je suis une femme, j’ai une voix, et j’ai décidé de m’en servir», affirme-t-elle. «Pour moi, c’était un poste de rêve, et malheureusement, cela a tourné au cauchemar», ajoute-t-elle.

«Il tourne la tête pour m’embrasser sur la bouche»

Durant les 25 minutes d’extraits d’interview diffusés lundi sur CBS, elle a raconté comment le gouverneur est passé d’«embrassades pour dire au revoir» à des «embrassades de plus en plus serrées (…) avec des baisers sur la joue», jusqu’à ce qu’à une occasion, «il tourne la tête rapidement pour m’embrasser sur la bouche».

«Je me souviens parfaitement regarder vers le bas, voir sa main, une large main, et me dire: «Oh mon Dieu, c’est en train d’arriver!» Cela s’est passé si vite, il n’a rien dit. Quand je l’ai stoppé, il a juste arrêté et il est parti», a-t-elle expliqué.