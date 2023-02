Affaire de la plume à Genève: le notable avoue un jeu sexuel fatal

Le prévenu indique à présent que sa femme est morte asphyxiée par un édredon, par accident. Getty Images/Cavan Images RF

«Tout d’abord, je m’excuse d’avoir menti.» Le notable soleurois accusé d’avoir tué sa femme en l’étouffant avec un coussin en février 2016 dans leur logement du Grand-Saconnex a radicalement changé sa version ce lundi, à l’entame de son procès en appel. Cet homme condamné à 13 ans de prison pour meurtre en première instance en mai dans l’affaire dite «de la plume» (lire l’encadré) a demandé pardon à la famille de la défunte, à la sienne, et à la Cour. Son revirement était attendu.

Asphyxie érotique

En janvier, ainsi que l’avait révélé «Le Temps», il l’avait écrit aux magistrats, après sept ans passés à soutenir la thèse du décès naturel et inexpliqué: oui, il avait bien provoqué la mort de son épouse par étouffement, mais par accident. Le couple se livrait à un jeu sexuel qu’il affectionnait depuis des années, l’asphyxie érotique.

Très ému ce lundi, il raconte: «à un moment donné, elle m’a dit, fais-moi le truc. J’ai pris un angle de l’édredon pour couvrir son nez et sa bouche, et je l’ai pénétrée.» Puis, à un moment de l’acte, il n’y eut plus de réaction. D’habitude, elle lui tapait le bras quand elle manquait d’oxygène, un signe convenu qu’ils utilisaient parfois, «dans moins de 50% des cas». Mais là, rien. «Je me suis penché sur elle, elle était morte. J’étais catastrophé, je l’ai embrassée, embrassée. Elle n'était plus là.»

Trois à six minutes pour provoquer la mort

Le président Gregory Orci lui fait remarquer qu’il faut trois à six minutes d’étouffement pour provoquer la mort. «Oui, ce laps de temps est possible», répond-il, après avoir expliqué que lui et son épouse «pensaient maîtriser le risque» et qu’ils se faisaient confiance. S’il a caché ce déroulement si longtemps, inventant un scénario alternatif, c’était d’abord «par pudeur», pour «protéger l’intimité» de sa femme et la sienne, tant il lui était impensable de parler de sexe à autrui, en particulier aux familles. Puis, de fil en aiguille, le piège du mensonge s’est refermé.

Acquittement réclamé

Depuis mai, sa ligne de défense a donc basculé, mais ses nouveaux avocats plaident toujours l’acquittement. En préambule, ils ont répété avec Me Yaël Hayat qu’ils contestaient «énergiquement» le verdict initial, tant il existe «un hiatus infranchissable entre l’acte et l’homme» qui a toujours affirmé aimer sa femme, alors qu’aucun mobile n’a jamais émergé.

Ainsi, arguent-ils, en n’analysant que le froid résultat de cette nuit fatale et les conclusions des légistes, sans se livrer à l’appréciation de l’être humain et de son cœur, les juges seraient passés à côté de la vérité. «Une place démesurée a été laissée à la médecine légale, qui est devenue juge», a ainsi fustigé Me Hayat. Me Guerric Canonica a donc estimé que la Chambre pénale d’appel et de révision jugeait «un innocent victime d’une erreur judiciaire» dont certes, admet-il, son client «porte une part de responsabilité» - notamment en ayant tu si longtemps la vérité. Le procès se poursuit mardi.